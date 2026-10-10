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Moradabad News: डीआईजी के आदेश पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज

Sat, 10 Oct 2026 02:46 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sat, 10 Oct 2026 02:46 AM IST
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Theft report registered on DIG's orders.
कांठ। छजलैट के गांव निवासी महिला ने डीआईजी को दिए प्रार्थना-पत्र में आरोप लगाया है कि पंद्रह जुलाई की रात गांव की ही रहने वाली दो किशोरी उसके घर में घुस कर कमरे में रखी अलमारी से सोने-चांदी के जेवर और बीस हजार रुपये चोरी करके ले गईं। महिला का आरोप है कि शक होने पर जब इस बारे में आरोपी किशोरियों से जानकारी करनी चाही तो उनके परिजनों ने गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। थाने में शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। डीआईजी के आदेश और प्रार्थना-पत्र के आधार पर अब छजलैट पुलिस ने आरोपी किशोरियों सहित चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थानाध्यक्ष रमेश सहरावत ने बताया कि रिपोर्ट लिख कर विवेचना की जा रही है।
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