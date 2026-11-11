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Moradabad News: गन्ना समिति ने तीनों चीनी मिलों को भेजा गन्ने का प्रस्ताव

Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
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The sugarcane committee sent a sugarcane proposal to all three sugar mills.
बिलारी। सहकारी गन्ना विकास समिति ने वर्तमान पेराई सत्र शुरू होते ही तीनों चीनी मिलों को गन्ने का प्रस्ताव भेजा है। समिति ने स्पष्ट किया है कि इस सत्र में किस मिल को कितना गन्ना आपूर्ति किया जाएगा।
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बिलारी चीनी मिल को बीते वर्ष 45 लाख क्विंटल गन्ना मिला था, जबकि इस सत्र के लिए 59.34 लाख क्विंटल का प्रस्ताव है। सर्वेक्षण में बिलारी मिल क्षेत्र में 15962 हेक्टेयर रकबे में गन्ना पाया गया है। करीमगंज चीनी मिल को बीते वर्ष 6.81 लाख क्विंटल गन्ना आपूर्ति हुई थी। इस सत्र में करीमगंज मिल को 6.13 लाख क्विंटल गन्ना आपूर्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। सर्वेक्षण के दौरान रकबा घटने से करीमगंज मिल के प्रस्ताव में कमी आई है। मझावली चीनी मिल को बीते वर्ष 5.91 लाख क्विंटल गन्ना आपूर्ति हुई थी। इस बार सर्वेक्षण में रकबा घटने पर मझावली मिल को 5.81 लाख क्विंटल गन्ना आपूर्ति का प्रस्ताव दिया गया है। सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव हशमुल हसन ने तीनों चीनी मिलों को गन्ने का प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि की है।
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