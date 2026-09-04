Moradabad News: दो बुजुर्ग महिलाओं में स्वाइन फ्लू की पुष्टि, एक की हालत गंभीर

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डिप्टी सीएमओ व जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव का कहना है कि जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 16 हो गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि तीन दिन से अधिक बुखार है और दवा खाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है तो जांच जरूर कराएं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर जाएं और आवश्यक दूरी बनाए रखें। विज्ञापन

दूसरी ओर जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू की जांच शुरू हो गई है। अस्पताल में एंटीजन किट आ गई हैं। एसआईसी डॉ. प्रदीप वार्ष्णेय ने बताया कि मरीजों का रेपिड टेस्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट के आधार पर इलाज दिया जा सकता है। उन्होंने अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में टेमीफ्लू दवा उपलब्ध होने की जानकारी दी है। विज्ञापन विज्ञापन

डिप्टी सीएमओ व जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव का कहना है कि जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 16 हो गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि तीन दिन से अधिक बुखार है और दवा खाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है तो जांच जरूर कराएं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर जाएं और आवश्यक दूरी बनाए रखें।दूसरी ओर जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू की जांच शुरू हो गई है। अस्पताल में एंटीजन किट आ गई हैं। एसआईसी डॉ. प्रदीप वार्ष्णेय ने बताया कि मरीजों का रेपिड टेस्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट के आधार पर इलाज दिया जा सकता है। उन्होंने अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में टेमीफ्लू दवा उपलब्ध होने की जानकारी दी है।

मुरादाबाद। जिले में दो और महिलाओं में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। दोनों बुजुर्ग महिलाओं को उनके घरों में आइसोलेशन में रखा गया है। मानसरोवर कॉलोनी निवासी 64 वर्षीय मरीज की हालत गंभीर है। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुंची लेकिन मरीज व परिजनों ने अस्पताल में भर्ती होने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि मरीज का इलाज एक निजी अस्पताल के डॉक्टर से चल रहा है, जबकि दूसरी महिला मरीज 60 वर्ष की हैं और दो दिन पहले ही नोएडा से लौटी हैं। उनकी हालत स्थिर है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जाकर उनके परिजनों को दवा देगी।