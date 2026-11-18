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ग्राम पंचायत बीरमपुर के ग्राम प्रधान रहे बाबू हुसैन अंसारी की बीती छह जून को मृत्यु हो चुकी है। स्कूली बच्चों को मिड-डे मील की व्यवस्था के लिए कन्वर्जन कॉस्ट का संयुक्त खाता उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और तत्कालीन प्रधान के साथ ही खुला हुआ था। बीरमपुर गांव के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 123 और यहां के परिषदीय प्राइमरी विद्यालय में 280 छात्र पंजीकृत हैं। प्रधान की मृत्यु के बाद बैंक के खाते से किसी भी चेक का भुगतान करने को लेकर समस्या आ गई। कन्वर्जन कॉस्ट की धनराशि का भुगतान न निकल पाने पर दोनों स्कूलों के प्रधानाध्यापकों सुधीर सिंह और मुनेश ने निजी स्रोतों से ही चार माह तक मिड-डे मील बनवाया लेकिन बीती 31 अक्तूबर के बाद उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए।लगातार 15 दिन से स्कूल में मिडडे मील न बनने पर स्कूली बच्चों के बताने पर उनके अभिभावक निसार हुसैन, जाफिर हुसैन, शकील अहमद, आशिक अली और फरजंद अली आदि स्कूल पहुंचे और जानकारी ली तब दोनों प्रधानाध्यापकों ने साफ कह दिया कि हम निजी स्रोतों से कब तक मिड-डे मील बनवाएं। आशिक अली ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत दूरभाष पर एडीओ पंचायत और खंड शिक्षा अधिकारी से भी की। वह शीघ्र ही डीएम, सीडीओ, डीपीआरओ और बीएसए से मिलकर भी यह समस्या बताएंगे। बहरहाल इसे व्यवस्था में खामी माना जाए या अधिकारियों की लापरवाही, बीते 15 दिन से लगभग 400 स्कूली छात्र मिडडे मील से वंचित हैं।