Moradabad News: डंपर की टक्कर से प्रैक्टिकल की परीक्षा देने जा रही छात्रा की मौत

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रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के गांव भाऊपुरा निवासी नरेश सिंह की बेटी नेहा (21) बीए की छात्रा थी। शुक्रवार दोपहर वह अपने भाई के साथ बाइक से किशनपुर स्थित महाविद्यालय में प्रैक्टिकल परीक्षा देने जा रही थी। जैसे ही वह भगतपुर क्षेत्र के गांव नरेंद्रपुर गांव के नजदीक पहुंचे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में नेहा की मौके पर ही मौत हो गई।सूचना पर पहुंची भगतपुर थाना पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया। हादसे की सूचना पर मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। बेटी की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाद