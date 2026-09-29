पीडीए की बैठक में गरमाया माहौल: बिजली गुल होने पर सांसद रामजी लाल सुमन भड़के, फेंका माइक; भाजपा पर साधा निशाना

बिजली संकट के बीच सुमन ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल भाजपा के खिलाफ है और 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने भाजपा पर भावनाओं की राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कब से सनातन के संरक्षक बन गए। सुमन ने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर नफरत और समाज में विभाजन की राजनीति की जा रही है। सुमन ने कहा कि बार-बार बाबर का नाम लेने के बजाय बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा, बाबर को हिंदुस्तान कौन लेकर आया था, यह पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश का हर व्यक्ति खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।