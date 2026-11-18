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कांठ क्षेत्र के गांव मनकुआ निवासी सत्यपाल सिंह ने एसएसपी को दिए प्रार्थना-पत्र में कहा है कि मुजफ्फरनगर के गांव माण्डी तिताबी निवासी वसीम कोल्हू व क्रशर के लिए लेबर व मजदूर दिलाने का काम करता है। वसीम से उसकी पहले से जान-पहचान है। पीड़ित का आरोप है कि वसीम ने लेबर दिलाने का झांसा देकर उससे नकद और ऑनलाइन दो लाख 54 हजार रुपये ले लिया। इसके बाद उसने न तो लेबर ही दिलाई और ना ही लिए हुए रुपये ही लौटाए। रुपये मांगने पर वह झगड़े पर उतारू हो जाता है। अब उसने अपना फोन भी बंद कर लिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह ने बताया कि प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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कांठ। कोल्हू व क्रशर पर कार्य करने के लिए लेबर दिलाने का झांसा देकर ढाई लाख रुपये हड़पने के आरोप में पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर मुजफ्फरनगर के रहने वाले वसीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।