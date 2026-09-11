Moradabad News: रोडवेज कर्मियों ने ईएसआई, नियमितीकरण और डीए की मांग उठाई

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क्षेत्रीय मंत्री अरुण कुमार सिंह ने मांगपत्र पढ़कर सुनाया और प्रत्येक मांग के बारे में कर्मचारियों को विस्तार से बताया। संगठन की प्रमुख मांगों में संविदा कर्मियों को ईपीएफ के साथ ईएसआई की सुविधा लागू कर सामाजिक सुरक्षा देने, उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष संविदा कर्मियों को नियमित करने तथा नियमित कर्मचारियों को देय तिथि से महंगाई भत्ते का लाभ देने की मांग शामिल है। इसके अलावा परिवहन निगम की बसों पर लगाए जाने वाले कर को निजी बसों की तरह किए जाने और कर्मचारियों की अन्य लंबित समस्याओं के समाधान की मांग भी उठाई गई।16 सितंबर को धरने के बाद भेजेंगे ज्ञापनक्षेत्रीय मंत्री अरुण कुमार सिंह ने कहा कि यदि कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलन के दूसरे चरण में 16 सितंबर को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। धरने के बाद कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए प्रबंध निदेशक को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपा जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह और संचालन वीरेंद्र सिंह ने किया। क्षेत्रीय मंत्री ने कर्मचारियों से 16 सितंबर के धरने में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। कर्मचारियों ने भी मांगों के समाधान तक संगठन के आंदोलन में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर सुबोध कुमार, कर्णवीर सिंह, राजीव यादव, बदन सिंह, रविंद्र सिंह, तेजपाल सिंह, चंद्रकेश, अमित कुमार समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।