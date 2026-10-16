फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Rice millers have demanded that the Finance Minister resume the incentive payments.

Moradabad News: राइस मिलर्स ने वित्त मंत्री से प्रोत्साहन राशि चालू कराने की मांग की

Fri, 16 Oct 2026 02:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Rice millers have demanded that the Finance Minister resume the incentive payments.
मुरादाबाद। पश्चिम उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से राइस मिलर्स की प्रोत्साहन राशि चालू कराने की मांग की है। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वह मुख्यमंत्री से मामले में बातचीत करेंगे।
विज्ञापन

पश्चिम उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुधीर गुप्ता और महामंत्री एकांश गुप्ता ने लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि राइस मिलर्स को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बंद कर दी गई है। पहले उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 35 रुपये प्रति क्विंटल राशि देने के निर्देश दिए गए थे। इस राशि को फिर चालू कराया जाना चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन अटैचमेंट व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू करनी चाहिए। किसान कार्ड के स्थान पर पुरानी पंजीकरण व्यवस्था लागू करना प्रदेश सरकार के लिए बेहतर होगा। पूरी बातों को सुनने के बाद वित्त मंत्री ने प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद अनिल कुमार से पूछताछ की। इस मामले में वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता कर प्रोत्साहन राशि को जारी रखने का अनुरोध करेंगे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed