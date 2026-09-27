बारिश ने बढ़ाया तेंदुओं का खतरा: नलकूप की कोठरी पर बैठे दिखे तीन तेंदुए, मुरादाबाद के 20 गांवों में दहशत

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बारिश से गन्ने के खेतों में पानी भरने से कांठ-ठाकुरद्वारा के गावों में तेंदुओं की सक्रियता आबादी की ओर बढ़ गई है। कांठ के समदगढ़ उर्फ सिकंदराबाद गांव के पास शुक्रवार रात एक साथ तीन तेंदुए नलकूप की कोठरी पर चढ़कर बैठ गए। नलकूप आबादी से करीब 500 मीटर दूर है। कार सवार ग्रामीणों ने तेंदुओं का वीडियो बनाया और वन विभाग को भेजा। विज्ञापन



काफी देर बाद तीनों तेंदुए कोठरी से उतरकर गन्ने के खेतों में चले गए। एक साथ तीन तेंदुए दिखाई देने के बाद कांठ के 20 से ज्यादा गांवों में दहशत बढ़ गई है। वहीं दोनों तहसीलों के 50 से ज्यादा गांव तेंदुआ प्रभावित हैं। कांठ निवासी सहल दिलशाद ने बताया कि वह शुक्रवार रात अपने दोस्त हुजैफा और अनस के साथ कार से समदगढ़ की ओर जा रहे थे। विज्ञापन



किसान जहीर की नलकूप की कोठरी पर तीन तेंदुए दिखाई दिए तो उन्होंने कार रोककर मोबाइल से वीडियो बनाया। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक मरहूम हाजी रिजवान अहमद खां के खेतों की ओर जाने वाले रास्ते पर तेंदुए काफी देर तक कोठरी पर बैठे रहे। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि तीन तेंदुओं का वीडियो मिला है। बारिश के कारण शुक्रवार को मौके पर जांच नहीं हो सकी। मौसम साफ होने पर टीम भेजकर मौके की स्थिति और वीडियो की पड़ताल की जाएगी। काफी देर बाद तीनों तेंदुए कोठरी से उतरकर गन्ने के खेतों में चले गए। एक साथ तीन तेंदुए दिखाई देने के बाद कांठ के 20 से ज्यादा गांवों में दहशत बढ़ गई है। वहीं दोनों तहसीलों के 50 से ज्यादा गांव तेंदुआ प्रभावित हैं। कांठ निवासी सहल दिलशाद ने बताया कि वह शुक्रवार रात अपने दोस्त हुजैफा और अनस के साथ कार से समदगढ़ की ओर जा रहे थे।किसान जहीर की नलकूप की कोठरी पर तीन तेंदुए दिखाई दिए तो उन्होंने कार रोककर मोबाइल से वीडियो बनाया। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक मरहूम हाजी रिजवान अहमद खां के खेतों की ओर जाने वाले रास्ते पर तेंदुए काफी देर तक कोठरी पर बैठे रहे। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि तीन तेंदुओं का वीडियो मिला है। बारिश के कारण शुक्रवार को मौके पर जांच नहीं हो सकी। मौसम साफ होने पर टीम भेजकर मौके की स्थिति और वीडियो की पड़ताल की जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

अब तक चार जान ले चुके हैं तेंदुए, 12 लोग घायल

तीन अगस्त से शुरू हुई घटनाओं में जिले में तेंदुओं के हमलों से चार लोगों की मौत हुई। तीन अगस्त को लालापुर पीपलसाना में खेत में काम कर रहीं संतोष देवी को तेंदुए ने मार डाला था। इसके बाद 18 अगस्त को बहापुर बलिया में खेत में काम कर रहीं विरमो देवी की जान गई। 25 अगस्त को इसी क्षेत्र में मिथिलेश देवी की मौत हुई। 29 अगस्त को बहापुर बलिया में घर के पास सो रहे जगराज सैनी को तेंदुआ उठाकर खेत में ले गया, जहां उनकी मौत हो गई। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में 12 लोग तेंदुए के हमलों में घायल भी हुए।

अगस्त से अब तक 19 तेंदुए पकड़े, 49 जगह लगे हैं पिंजरे

तीन अगस्त के बाद से जिले में तेंदुओं को पकड़ने का अभियान लगातार चल रहा है। 26 सितंबर को कांठ के रायपुर-भरतपुर में एक और वयस्क तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। इसके साथ जिले में अब तक 19 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। डीएफओ डॉ. विनय कुमार के मुताबिक जिले में 49 स्थानों पर पिंजरे लगे हैं।



कांठ और ठाकुरद्वारा में विशेष निगरानी की जा रही है। कैमरा ट्रैप और थर्मल ड्रोन से भी तेंदुओं की मौजूदगी की निगरानी की जा रही है। कांठ के पाइंदापुर, रामसराय और पाठंगी तथा छजलैट के सीकरी, शाहपुर अब्दुलबारी और दयानाथपुर शामिल हैं। वहीं ठाकुरद्वारा में राईभूड़, लालापुर पीपलसाना, बहापुर बलिया, मलपुर सेमली समेत 30 से अधिक गांवों में पिंजरे लगे हैं।