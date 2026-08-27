Moradabad News: पुलिस ने रोका जुलूस, लोगों ने किया हंगामा

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सिविल लाइंस के चक्कर की मिलक स्थित मदीना मस्जिद से बुधवार की दोपहर करीब एक बजे लोग जुलूस निकाल रहे थे। इसी जानकारी मिलने पर सिविल लाइंस थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने नई परंपरा बताकर जुलूस को रोक दिया। लोगों ने पिछले वर्षों के वीडियो भी दिखाए लेकिन पुलिस नई परंपरा बताकर जुलूस निकालने से रोक दिया। इस पर लोगों ने हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर जुलूस जबरन निकालने की कोशिश की गई तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद शांत हो गए। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि कुछ लोग नई परंपरा डालने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें समझाकर शांत करा दिया गया था।00सपा सांसद से मिले लोगमुरादाबाद। पुलिस ने जुलूस नहीं निकालने दिया तो वह सपा सांसद रुचि वीरा के आवास पर पहुंच गए। उन्होंने सांसद को पहले साल के वीडियो दिखाए। इसके बाद सांसद ने पुलिस अधिकारियों से बात की लेकिन पुलिस ने नई परंपरा बताकर जुलूस निकालने से इनकार कर दिया।