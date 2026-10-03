Moradabad News: भाजपा कार्यालय जा रहे शिवसैनिकों को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे

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पारसनाथ प्लाजा से बुद्धि विहार होते हुए कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह चौराहे पहुंचे। यहां पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रोके जाने पर शिवसेना पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और विरोध जताया।जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने आरोप लगाया कि प्रशासन भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिवसेना लगातार आंदोलन करती रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नहीं हटाया गया तो शिवसेना जेल भरो आंदोलन करेगी।इस दौरान कमल सिंह राव, मुदित उपाध्याय, शिबू पांडे, तिलक राज शर्मा, अरुण ठाकुर, राजीव राठौर, जीतू प्रजापति, तेजपाल सैनी, पारस कपूर, विक्की कश्यप, अंकुर टंडन, विशाल सैनी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।