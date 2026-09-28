Moradabad News: तेज बारिश और हवा से गिरी धान, गन्ना व उड़द की फसलें
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:54 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:54 AM IST
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कांठ। तेज बारिश और हवा के कारण किसानों की खेतों में खड़ी धान, गन्ना और उड़द की फसलें गिर गई हैं। इसे लेकर किसान चिंतित हैं। उन्होंने प्रशासन ने फसलों के नुकसान का आकलन कराकर मुआवजा देने की मांग की है।
कांठ क्षेत्र में इस समय खेतों में धान, गन्ना और उड़द की फसलें खड़ी हैं। जिसके पूर्ण रूप से पकने का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन शुक्रवार की रात से लगातार हो रही बारिश और तेज हवा से क्षेत्र में किसानों की खेतों में खड़ी धान, गन्ना और उड़द की फसलें गिर गई हैं। इससे किसानों का बड़ी नुकसान हुआ है। छजलैट के किसान समरपाल सिंह, दिनेश कुमार, चंद्रपाल सिंह, वीर सिंह, राजपाल सिंह, कांठ के भूपेंद्र सिंह, विजयपाल सिंह, जितेंद्र सिंह व हरपाल सिंह आदि का कहना है कि जो फसल बारिश या हवा से खेत में गिर जाती है उसे खेतों में चूहे नहीं छोड़ते हैं। धान की गिरी फसल का दाना भी खराब हो जाता है। किसानों ने खेतों में गिरी फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग प्रशासन से की है।
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कांठ क्षेत्र में इस समय खेतों में धान, गन्ना और उड़द की फसलें खड़ी हैं। जिसके पूर्ण रूप से पकने का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन शुक्रवार की रात से लगातार हो रही बारिश और तेज हवा से क्षेत्र में किसानों की खेतों में खड़ी धान, गन्ना और उड़द की फसलें गिर गई हैं। इससे किसानों का बड़ी नुकसान हुआ है। छजलैट के किसान समरपाल सिंह, दिनेश कुमार, चंद्रपाल सिंह, वीर सिंह, राजपाल सिंह, कांठ के भूपेंद्र सिंह, विजयपाल सिंह, जितेंद्र सिंह व हरपाल सिंह आदि का कहना है कि जो फसल बारिश या हवा से खेत में गिर जाती है उसे खेतों में चूहे नहीं छोड़ते हैं। धान की गिरी फसल का दाना भी खराब हो जाता है। किसानों ने खेतों में गिरी फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग प्रशासन से की है।
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