Moradabad News: सबलपुर के दो क्रय केंद्रों पर 25 दिनों में महज 29 क्विंटल धान की खरीद

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क्षेत्र में धान खरीद के लिए विभिन्न एजेंसियों के 15 केंद्र स्थापित हैं। बृहस्पतिवार तक इन केंद्रों पर 215 किसानों से 8747 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। सबसे अधिक धान मार्केटिंग विभाग के मंडी स्थित चार केंद्रों पर करीब 3300 क्विंटल खरीदा गया है। मंडी में स्थित एफसीआई के केंद्र पर अभी तक सिर्फ दो किसानों से 79 क्विंटल धान की खरीदी हुई है।एसडीएम ने बताया कि सभी केंद्र प्रभारियों को धान खरीद में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उधर, क्रय केंद्रों पर अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि कैमरे खरीदने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहीं, शुक्रवार को एक बजे तक सिर्फ तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां ही तौली गई थीं। इस बारे में दीपक कुमार का कहना है कि बोरों की समस्या और लेबर के खाना खाने चले जाने के कारण तौल रुक गई थी।पंजीकरण में आ रही समस्या से किसानों को मिलेगी राहतठाकुरद्वारा। खसरा-खतौनी में फसल की गलत जानकारी दर्ज होने से किसान का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब शासन के नए दिशा निर्देशों से किसानों का पंजीकरण आसान हो जाएगा और धान की खरीदने भी तेजी आएगी।क्षेत्रीय विपणन अधिकारी ने बताया कि अब पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय फसल के बारे में एक विकल्प मिलेगा। जिसमें किसान अपने खेत की वर्तमान स्थिति के अनुसार फसल को लिखेंगे तो उसका पंजीकरण आसानी से हो जाएगा। किसानों को अपना धान लेकर केंद्र पर बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। उनका कहना है कि शासन के इस आदेश से धान खरीद में भी तेजी आएगी। संवाद