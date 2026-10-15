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जीरो पॉवर्टी अभियान में कोई गरीब लाभ से वंचित न रहे : विधायक

Thu, 15 Oct 2026 02:56 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:56 AM IST
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No poor person should be deprived of benefits under the Zero Poverty Campaign: MLA
कुंदरकी। ब्लॉक सभागार में बुधवार को ग्राम प्रशासकों, रोजगार सेवकों एवं पंचायत सहायकों के साथ बैठक हुई। इसमें विधायक रामवीर सिंह ने जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
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बैठक में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिह्नित गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा आवास सूची से छूटे और नाम कटे पात्र लाभार्थियों के मामलों का नियमानुसार पुनः परीक्षण कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में पिछले तीन वर्षों से सहायक उपकरणों से वंचित दिव्यांगजनों को चिह्नित कर उनके ऑनलाइन आवेदन कराने और पात्रता के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।
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वहीं ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कराने तथा महिलाओं को उनसे जोड़ने पर जोर दिया गया। इस दौरान ग्राम प्रशासकों, रोजगार सेवकों एवं पंचायत सहायकों ने विकास कार्यों, लाभार्थियों के चयन और योजनाओं के संचालन में आ रही समस्याएं उठाईं। विधायक ने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत कोई भी पात्र गरीब परिवार आवास एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए ग्राम स्तर पर पात्र परिवारों का चिह्नीकरण और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है।
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