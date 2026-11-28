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प्रतियोगिता में नेतिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अलशिपा द्वितीय रहीं। छात्राओं ने अपनी अभिव्यक्ति क्षमता, उच्चारण और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। उन्होंने समाचारों को स्पष्ट, प्रभावशाली और सहज शैली में प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्या मंदीप ने दोनों छात्राओं के प्रदर्शन की सराहना की।इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं में भाषाई दक्षता विकसित करना था। इसका उद्देश्य समसामयिक घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी था। मंच प्रस्तुतीकरण की क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करना भी इसका लक्ष्य रहा। प्रधानाचार्या मंदीप ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने छात्राओं को भविष्य में भी विभिन्न गतिविधियों में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज की समस्त अध्यापिकाएं और छात्राएं इस अवसर पर उपस्थित थीं।