फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Moradabad ranked 17th in development work

Moradabad News: विकास कार्यों में मुरादाबाद 17 वें स्थान पर टिका

Fri, 11 Sep 2026 02:18 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
Moradabad ranked 17th in development work
मुरादाबाद। विकास कार्यों में मुरादाबाद दो महीने से 17वें स्थान पर टिका है। बृहस्पतिवार को सीएम डैश बोर्ड पर जारी विकास कार्यों की रैंकिंग में मुरादाबाद को 17 वां स्थान मिला है। जबकि बिजनाैर 72 वें, अमरोहा 69 और संभल 65 वें स्थान पर पहुंच गया है। रामपुर पहले स्थान पर है।
विज्ञापन

हर महीने की दस तारीख को सीएम डैश बोर्ड पर जिलों के विकास कार्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। रैंकिंग से पहले जिलेवार विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की जाती है। इसके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। बृहस्पतिवार को सीएम डैश बोर्ड पर अगस्त माह की रैंकिंग जारी की गई। इसमें मुरादाबाद को 17 वां स्थान मिला है। इससे पहले जुलाई माह में भी जिला 17 वें स्थान पर था। जबकि रामपुर पहले स्थान पर है। इसके अलावा बाकी तीनों जिलों की रैंकिंग खराब पाई गई।
विज्ञापन

सबसे खबरा स्थिति बिजनाैर जिले की रही। बिजनाैर प्रदेश के 75 जिलों में 72 वें स्थान पर रहा। वहीं अमरोहा 69 वें और संभल 65 वें स्थान पर रहे।
डीएम डाॅ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि विकास कार्याें के साथ जनसुनवाई पर फोकस किया जा रहा है। इससे जिले की रैंकिंग में सुधार आया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed