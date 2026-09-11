Moradabad News: विकास कार्यों में मुरादाबाद 17 वें स्थान पर टिका

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हर महीने की दस तारीख को सीएम डैश बोर्ड पर जिलों के विकास कार्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। रैंकिंग से पहले जिलेवार विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की जाती है। इसके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। बृहस्पतिवार को सीएम डैश बोर्ड पर अगस्त माह की रैंकिंग जारी की गई। इसमें मुरादाबाद को 17 वां स्थान मिला है। इससे पहले जुलाई माह में भी जिला 17 वें स्थान पर था। जबकि रामपुर पहले स्थान पर है। इसके अलावा बाकी तीनों जिलों की रैंकिंग खराब पाई गई।सबसे खबरा स्थिति बिजनाैर जिले की रही। बिजनाैर प्रदेश के 75 जिलों में 72 वें स्थान पर रहा। वहीं अमरोहा 69 वें और संभल 65 वें स्थान पर रहे।डीएम डाॅ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि विकास कार्याें के साथ जनसुनवाई पर फोकस किया जा रहा है। इससे जिले की रैंकिंग में सुधार आया है।