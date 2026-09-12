अमरोहा डीएम का बड़ा एक्शन: सात पंचायत प्रशासकों को पद से हटाया, विधायक महबूब अली के भाई की पत्नी भी शामिल

ग्राम पंचायतों में शासकीय धनराशि के इस्तेमाल में अनियमितता मिलने पर डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के अनुमोदन के बिना सरकारी धनराशि आहरित करने, वित्तीय अनियमितता और शासकीय धन के गबन के मामले में सात ग्राम पंचायत प्रशासकों को उनके पद से हटा दिया गया है।

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