अमरोहा डीएम का बड़ा एक्शन: सात पंचायत प्रशासकों को पद से हटाया, विधायक महबूब अली के भाई की पत्नी भी शामिल
अमरोहा में डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने ग्राम पंचायतों में शासकीय धनराशि के इस्तेमाल में अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने सात ग्राम पंचायत प्रशासकों को उनके पद से हटाया है। जिसमें विधायक महबूब अली के भाई की पत्नी भी शामिल हैं।
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ग्राम पंचायतों में शासकीय धनराशि के इस्तेमाल में अनियमितता मिलने पर डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के अनुमोदन के बिना सरकारी धनराशि आहरित करने, वित्तीय अनियमितता और शासकीय धन के गबन के मामले में सात ग्राम पंचायत प्रशासकों को उनके पद से हटा दिया गया है।
इनमें अमरोहा सदर विधायक महबूब अली के भाई की पत्नी भी शामिल हैं, जो शकरपुर-समसपुर ग्राम पंचायत की प्रशासक थीं। इसके अलावा रजबपुर, शाहबाजपुर कला, गफ्फारपुर, अटेरना, सूदनपुर और मंगूपुरा के प्रशासकों पर भी कार्रवाई हुई है।
जांच में सामने आया कि 27 मई के बाद डीएम की अनुमति के बिना शासकीय धनराशि निकाली गई। प्रशासकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन 11 सितंबर तक किसी ने जवाब नहीं दिया।
इसके बाद डीएम ने सातों को पद से हटाकर संबंधित विकासखंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नया प्रशासक नियुक्त कर दिया।