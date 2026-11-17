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पीड़िता ने कटघर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 12 नवंबर की रात करीब नौ बजे वह कॉलोनी में टहलने निकली थीं। करीब एक घंटे बाद वह वापस लौट रही थीं कि सीढ़ियों के पास एक युवक ने उनके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। उन्होंने कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कराई गई। जिससे आरोपी की पहचान कटघर के फ्रेंड्स अपार्टमेंट निवासी साहिल के रूप में हुई है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ब्यूरो