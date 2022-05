{"_id":"6289cc7fd500803ee911e978","slug":"mla-azam-khan-will-not-attend-the-meeting-of-the-samajwadi-party-legislature","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Azam Khan News: फिर सामने आई आजम की अखिलेश से नाराजगी, सपा विधानमंडल की बैठक में नहीं होंगे शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 22 May 2022 11:09 AM IST