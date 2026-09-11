Moradabad News: मैनहोल के ढक्कन खुले पड़े...बंद हैं सिस्टम की आंखें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रकाश नगर चौराहा : सड़क किनारे खुला मैनहोलसमय : दोपहर 12:15 बजेप्रकाश नगर चौराहे के पास सड़क किनारे पहुंचते ही खुला मैनहोल नजर आया। कुछ ही दूरी पर वाहन गुजर रहे थे और पैदल लोग भी इसी रास्ते से निकल रहे थे। खुले मैनहोल के आसपास कोई मजबूत बैरिकेडिंग नहीं थी। राहगीर बचकर आगे बढ़ते दिखे। दिन में तो गड्ढा दिखाई दे रहा था, लेकिन शाम और रात में रोशनी कम होने पर खतरा बढ़ सकता है।स्टेशन रोडकुछ कदम की दूरी पर गहरा नालासमय : दोपहर करीब 1:04 बजेस्टेशन रोड पर सड़क किनारे खुला नाला मिला। सड़क और नाले के बीच सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। राहगीरों को नाले से बिल्कुल सटकर निकलना पड़ रहा था। यह स्थान रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर है। बारिश के समय नाले में पानी बढ़ने पर सड़क और नाले की सीमा पहचानना और मुश्किल हो सकता है।मानसरोवर कॉलोनीखुले मैनहोल के आसपास आवाजाहीसमय : दोपहर 1:45 बजेमानसरोवर कॉलोनी में खुले मैनहोल के आसपास लोगों की लगातार आवाजाही रही। रिहायशी इलाका होने के कारण बच्चे और अन्य लोग भी आसपास आते-जाते हैं। मैनहोल खुला होने के बावजूद उसे घेरकर सुरक्षित करने का इंतजाम नहीं दिखा। खेलते समय बच्चों के लिए यह विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है।हनुमान नगर से कंजरी सराय तक खुले नालेइसी तरह हनुमान नगर, मिलन विहार और कंजरी सराय में सड़क किनारे खुले नाले मिले। कई स्थानों पर लोग नाले के बिल्कुल किनारे से गुजर रहे थे। मिलन विहार में सड़क किनारे खुला नाला राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। बारिश के दौरान पानी भरने पर नाले और सड़क की सीमा दिखाई न देने से हादसे का खतरा और बढ़ सकता है। इन रास्तों से स्थानीय लोगों के साथ स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं।वर्जनशहर में अधिकतर स्थानों पर नाले ढके हुए हैं। गहरे नाले खुले नहीं हैं। यदि कहीं इस तरह का मामला है तो टीम भेजकर नाले को कवर कर दिया जाएगा। लाइनपार में प्रकाश नगर चौराहा के पास सीएम ग्रिड के तहत सड़क निर्माण चल रहा है। वहां भी यदि कोई होल खुला है तो ढकवा दिया जाएगा।- अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त