Moradabad News: रपटा पुल पानी में डूबा, आवागमन बंद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 08 Sep 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
कांठ। लगातार हुई बारिश से करूला और गांगन नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है।कांठ के सिरसा और मथाना के बीच करूला नदी पर बना रपटा पुल भी नदी के बढ़े पानी में डूब गया है। जिससे इस रपटा पुल पर भी आवागमन बंद हो गया है। वहीं प्रशासन ने छजलैट-इसमालपुर के बीच करूला नदी के रपटा पुल के ऊपर होकर बह रहे पानी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से बेरिकेडिंग कर आवागमन को रोक दिया है।इसी के साथ छजलैट के मल्हपुर खैया में गांगन नदी के रपटा पुल पर भी बेरिकेडिंग करा दी है। देहरी जुम्मन-शेखुपुरा के बीच भी गांगन नदी का पानी रपटा पुल के ऊपर से बह रहा है। प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वह रपटा पुलों के ऊपर बह रहे पानी से होकर न निकलें।
विज्ञापन