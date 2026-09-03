Moradabad News: ई-रिक्शा पर झपटा तेंदुआ, बाल-बाल बचा चालक

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थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर काजीपुरा के रहने वाले भाजपा के बूथ अध्यक्ष अमीचंद्र सैनी ने बताया कि उनके गांव का बृजपाल सिंह ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। मंगलवार की देर शाम वह बिजनौर के स्योहारा से ई-रिक्शा लेकर घर लौट रहा था।ई-रिक्शा में उसके साथ ही गांव का राहुल भी बैठा था। उन्होंने बताया कि जब यह दोनों दरियापुर से 500 मीटर पहले पहुंचे तो यहां अचानक एक तेंदुआ ई-रिक्शा की ओर झपट पड़ा। जिस पर बृजपाल ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ई-रिक्शा को तेज गति से गांव की ओर दौड़ा दिया और पहुंचकर ग्रामीणों को तेंदुआ होने के बारे में बताया। जिससे ग्रामीणों में तेंदुए की दहशत व्याप्त हो गई।ग्राम पंचायत प्रशासक प्रेम सिंह सैनी, विनिल कुमार, उमेश कुमार, मदन सिंह सहित दरियापुर के ग्रामीणों का कहना है कि यहां अक्सर तेंदुए दिखाई देते रहते हैं। बता दें कि 11 अप्रैल को तेंदुए ने तीन वर्षीय हर्ष पर हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया था।