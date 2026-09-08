Moradabad News: इब्राहीमपुर पीएचसी पर स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

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स्थानीय सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान के प्रयासों से विधायक के पैतृक गांव मोहम्मद इब्राहीमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने को प्रदेश सरकार की ओर से मंजूरी मिली। पीएचसी का नया भवन बनने के बाद लगभग दो साल पहले इस अस्पताल का संचालन शुरू हो गए। इब्राहीमपुर के आसपास के दस ग्रामों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने के लिए इस पीएचसी से जोड़ा गए। दो साल बीत जाने के बाद भी विभागीय मानक के हिसाब से इस पीएचसी पर स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई है।सीएचसी बिलारी के अधीन इब्राहीमपुर पीएचसी पर फार्मासिस्ट न होने और लैब टेक्निशियन न होने से मरीजों को जरूरत पड़ने पर उनके खून की जांच नहीं हो पाती। पीएचसी पर कोई स्वीपर या रात्रि चौकीदार न होने की वजह से अस्पताल परिसर में चारों ओर काफी ऊंची घास खड़ी हुई है। बारिश के मौसम में ऊंची घास खड़ी होने से बड़ी संख्या में मच्छर पैदा हो रहे हैं जो पीएचसी के अंदर तक पहुंच जाते हैं। पीएचसी के शौचालयों और हैंडबॉशेबिल की टोंटियों में अक्सर पानी नहीं आता है। मौके पर जानकारी करने पर पता चला कि कोई स्थायी स्वीपर या चौकीदार न होने की वजह से पानी का टैंक भरने हेतु निर्धारित समय में कोई सबमर्सिबल पंप नहीं चला पाता है।