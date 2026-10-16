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Moradabad News: बिलारी में चार माह में बदले पांच एसडीएम न्यायिक

Fri, 16 Oct 2026 02:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Fri, 16 Oct 2026 02:28 AM IST
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Five SDMs (Judicial) changed in Bilari within four months
बिलारी। तहसील में मात्र चार माह में पांच एसडीएम न्यायिक बदल गए। एसडीएम न्यायिक बिलारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बीती दस जून को एसडीएम न्यायिक रहे अंजनि कुमार मिश्रा का तबादला हो गया।
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11 जून को नई एसडीएम न्यायिक के रूप में प्रीति सिंह ने कार्यभार संभाला बाद में 22 जुलाई को उनका भी तबादला हो गया। 23 जुलाई को वेद प्रकाश पांडेय यहां के एसडीएम न्यायिक बने लेकिन पांच अगस्त को उनका भी तबादला हो गया।
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छह अगस्त को अभय सिंह बिलारी के एसडीएम न्यायिक बने बाद में नौ अक्तूबर को उनका भी तबादला हो गया। अब 12 अक्तूबर को वेदप्रकाश पांडेय बिलारी के एसडीएम न्यायिक बने हैं।
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न्यायालय सूत्रों के अनुसार 340 राजस्व वाद पहले से ही इस अदालत में विचाराधीन थे अब 38 नए राजस्व वाद भी न्यायालय में और बढ़ गए हैं।
बृहस्पतिवार सुबह पहुंचे नए एसडीएम न्यायिक ने कार्यभार ग्रहण करते ही अपनी अदालत में बैठकर मुकदमों की सुनवाई की। तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चौधरी विनय कुमार सिंह और पूर्व सचिव सुनील कुमार ने उम्मीद जताई कि नए एसडीएम न्यायिक के नियमित अदालत में मुकदमों की सुनवाई करने से राजस्व वादों का शीघ्र निस्तारण संभव हो सकेगा।
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