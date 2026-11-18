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उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की मुरादाबाद डिपो की रोडवेज बस मंगलवार को यात्रियों को लेकर मुरादाबाद से हरिद्वार के लिए जा रही थी।सुबह करीब 11 बजे जैसे ही बस नगर में श्री गुरु जम्भेश्वर आश्रम भूड़ टीबा मंदिर से आगे पेट्रोल पंप के सामने पहुंची, वैसे ही अचानक बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। जिस पर बस में धुआं-धुआं हो गया। बस से धुएं के गुबार निकलते देख लोगों ने भी शोर मचा दिया।वहीं बस में सवार यात्रियों में भी चीख-पुकार मच गई। इस दौरान बस चालक समझदारी का परिचय देते हुए बस को बंद दिया। इधर धुएं के गुबार होने से बस में सवार यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। परिचालक के अनुसार बस में 27 यात्री सवार थे। इसके बाद यात्रियों को अन्य बसों व वाहनों के द्वारा अपने गंतव्य को भेजा गया।थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेशपाल सिंह ने बताया कि बस में आग लगने से जैसी कोई बात नहीं हुई थी। बैटरी और वायरिंग में स्पार्किं हुई थी। जिससे काफी धुंआ उठ गया था।