Moradabad News: दरियापुर में किसान पर तेंदुए का हमला, घायल

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तहसील क्षेत्र के गांव दरियापुर रफायतपुर के रहने वाले भाजपा के बूथ अध्यक्ष अमीचंद्र सैनी ने बताया कि शनिवार रात करीब पौने दस बजे उनके गांव निवासी किसान कान सिंह (55) निकटवर्ती जनपद बिजनौर के कस्बा स्योहारा से साइकिल से घर लौट रहे थे। उनके आगे स्कूटी से गांव के राजपाल सिंह चल रहे थे। जैसे ही कान सिंह बूढ़ी रामगंगा नदी के पुल और गांव के बीच में रास्ते पर पहुंचे तो वैसे ही अचानक पीछे से आए तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। अमीचंद्र सैनी ने बताया कि तेंदुआ कान को मय साइकिल खींचकर ले गया। इसी बीच उन्होंने शोर मचाया तो राजपाल सिंह ने अपनी स्कूटी को पीछे मोड़ दिया और शोर मचाते हुए तेंदुए को ललकरा, जिस पर वह कान सिंह को छोड़कर भाग गया।तेंदुए का पंजा लगने की वजह से वह घायल हो गए। परिजनों ने उनका डॉक्टर के यहां इलाज कराया है। तेंदुए द्वारा किए गए हमले के बाद दरियापुर, रफायतपुर, काजीपुरा आदि गांवों के ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई है। उन्होंने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाने की मांग की है।