Moradabad News: गोशालाओं में व्यवस्था सुधारने के निर्देश

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कांठ। गो संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में एसडीएम मयंक कुंडू ने गोशालाओं में चल रहे कार्यों की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने गोवंश की अच्छी देखभाल सुनिश्चित करने को कहा। नियमित साफ-सफाई और पर्याप्त चारे की उपलब्धता के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने अधिकारियों, कर्मचारियों और गोरक्षकों से समस्याओं की जानकारी ली। उनके निस्तारण के निर्देश भी संबंधितों को दिए गए। रामनगर उर्फ रम्पुरा गोशाला के लिए चारागाह भूमि चिह्नित करने को कहा गया। रायपुर खुर्द गोशाला में केयरटेकरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में पशु चिकित्साधिकारी छजलैट डॉ. आदित्य गोयल, आरएसएस गोसेवा गतिविधि के जिला संयोजक व एसपीसीए समिति के सदस्य विकास शर्मा, एडीओ सतीश कुमार, नगर पंचायत कांठ से अमित कुमार, प्रशासक छजलैट शमीम अहमद, ग्राम सचिव सौरभ राणा, संजीव चौहान, दिगम्बर राठी, पल्लवी, रणवीर सिंह आदि मौजूद रहे।