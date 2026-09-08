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Moradabad News: एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की उठाई मांग

Tue, 08 Sep 2026 02:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Tue, 08 Sep 2026 02:13 AM IST
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Demand raised for the implementation of the Advocate Protection Act.
बिलारी। अधिवक्ता एकता मंच ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की मांग उठाई है। सोमवार को स्टेशन रोड स्थित मंच के कैंप कार्यालय पर हुई बैठक में वकीलों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
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बैठक में मंच पदाधिकारियों ने कहा कि मुरादाबाद स्थित अदालतों में वकीलों को अपने पक्षकारों के सही कामों को कराने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकारी मशीनरी को अधिवक्ता समाज का पूरा सम्मान करना चाहिए। बैठक में तय हुआ कि वकीलों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंच का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही डीएम और जनपद न्यायाधीश से मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष चौधरी लखनवीर सिंह और संचालन आदेश कुमार सक्सेना ने किया। बैठक में जसपाल सिंह, सतीश पाल सिंह, अशोक कुमार चंद्रा, कोमिल शर्मा, शरीफ अहमद खां, दिलदार हुसैन, आशीष भटनागर, नफीस अहमद आदि ने विचार रखे।
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