Moradabad News: दीपोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

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कार्यक्रम में रोटेरियन हिमांशु मेहरा एवं एन्न सोनाली मेहरा ने शिव-शक्ति नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। यशिका एवं साक्षी पोरवाल ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं एन्न साक्षी जैन, श्रुति अरोड़ा, दीप्ति रस्तोगी, पारुल कोठीवाल, शिल्पा गुप्ता एवं अनुराधा गुप्ता ने सामूहिक डांडिया नृत्य से उत्सव में रंग भर दिए। सदस्यों ने बंपर हाउजी, लकी ड्रॉ, विभिन्न मनोरंजक खेलों और आतिशबाजी का आनंद लिया। कार्यक्रम का संयोजन रोटेरियन सौरभ और एन्न मीतू टंडन ने किया।इस अवसर पर क्लब की ओर से सामाजिक सरोकार निभाते हुए ऑटिज्म प्रभावित बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल के लिए कार्यरत संस्था ''''हाउस ऑफ स्पेशल्स'''' को आवश्यक उपकरण दान किए गए। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन नीरज गुप्ता ने सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगामी सेवा प्रकल्पों की जानकारी देते हुए समाजहित में निरंतर कार्य करने का आह्वान किया।