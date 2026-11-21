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युवती मोबाइल पर ऑनलाइन लूडो खेलती थी। इसी दौरान उसकी बातचीत अहमदाबाद निवासी एक युवक से होने लगी। युवक ने उसे बहला-फुसलाकर अपने बस में कर लिया। वह अहमदाबाद से कोरबा आया और युवती को अपने साथ ले गया। परिजनों के अनुसार, युवती की मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, जिसका फायदा उठाकर युवक ने उसे झांसे में लिया। युवती अपने पास मोबाइल भी नहीं रखती थी। काफी समय तक घर में नजर नहीं आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि युवती ऑनलाइन लूडो खेल के माध्यम से युवक के संपर्क में आई थी।कोतवाली पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से युवती का स्थान ट्रेस किया। घटना के चार दिन बाद युवती को जयपुर से बरामद किया गया। युवक अहमदाबाद का रहने वाला है। उसने युवती को ले जाने के बाद ठीक से खाना-पीना भी नहीं दिया। युवक ने उसके पैर में पहनी चांदी की पायल भी बेच दी थी।कोतवाली थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि युवती की गुमशुदगी दर्ज कर पतासाजी की जा रही थी। युवती को जयपुर से बरामद कर कोरबा लाया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन गेमिंग के खतरों को उजागर किया है, जहां अनजान लोगों से दोस्ती युवतियों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है।