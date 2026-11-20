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दुकानदारों को सुबह अपनी दुकानें खोलने पर चोरी का पता चला। उन्होंने तत्काल कोतवाली थाना प्रभारी को सूचना दी। कोतवाली थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि दलपत सागर रानी घाट के पास 8 ठेलों में चोरी हुई थी। नाबालिगों ने 19 नवंबर की रात को इन ठेलों के ताले तोड़े थे। दुकानदारों की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। बस्तर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की। उन्होंने घटना में उपयोग की गई एक बिना नंबर की यामाहा FZ मोटरसाइकिल का सीसीटीवी से पीछा किया।पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नाबालिगों के घरों की पहचान की। जांच में 6 नाबालिगों का घटना में शामिल होना पाया गया। पुलिस ने उन्हें अभिरक्षा में लिया। चोरी किया गया पूरा सामान भी बरामद कर लिया गया। इस घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है।थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि 19 नवंबर की रात दलपत सागर रानी घाट के पास 8 ठेलों में चोरी हुई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इन नाबालिगों को पकड़ लिया। बस्तर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चोरों को जल्द ही पकड़ा जा सका। यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर की गई।