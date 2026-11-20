जगदलपुर: दलपत सागर के 8 ठेलों में चोरी करने वाले 6 नाबालिग गिरफ्तार, 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जगदलपुर Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 21 Nov 2026 02:48 PM IST
सार
रानी घाट के पास 8 दुकानों के ताले तोड़कर किराना सामान चोरी करने वाले 6 नाबालिगों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 19 नवंबर की रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
विज्ञापन
विस्तार
जगदलपुर शहर के दलपत सागर मार्ग किनारे निगम की गुमटियों में बीती रात चोरी हुई। अज्ञात चोरों ने दुकानों से किराने का सामान चुराया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 6 नाबालिगों को गिरफ्तार कर चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया।
दुकानदारों को सुबह अपनी दुकानें खोलने पर चोरी का पता चला। उन्होंने तत्काल कोतवाली थाना प्रभारी को सूचना दी। कोतवाली थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि दलपत सागर रानी घाट के पास 8 ठेलों में चोरी हुई थी। नाबालिगों ने 19 नवंबर की रात को इन ठेलों के ताले तोड़े थे। दुकानदारों की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। बस्तर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की। उन्होंने घटना में उपयोग की गई एक बिना नंबर की यामाहा FZ मोटरसाइकिल का सीसीटीवी से पीछा किया।
चोरी की घटना और पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नाबालिगों के घरों की पहचान की। जांच में 6 नाबालिगों का घटना में शामिल होना पाया गया। पुलिस ने उन्हें अभिरक्षा में लिया। चोरी किया गया पूरा सामान भी बरामद कर लिया गया। इस घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है।
विज्ञापन
नाबालिगों की पहचान और सामान बरामदगी
थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि 19 नवंबर की रात दलपत सागर रानी घाट के पास 8 ठेलों में चोरी हुई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इन नाबालिगों को पकड़ लिया। बस्तर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चोरों को जल्द ही पकड़ा जा सका। यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर की गई।
विज्ञापन
दुकानदारों को सुबह अपनी दुकानें खोलने पर चोरी का पता चला। उन्होंने तत्काल कोतवाली थाना प्रभारी को सूचना दी। कोतवाली थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि दलपत सागर रानी घाट के पास 8 ठेलों में चोरी हुई थी। नाबालिगों ने 19 नवंबर की रात को इन ठेलों के ताले तोड़े थे। दुकानदारों की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। बस्तर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की। उन्होंने घटना में उपयोग की गई एक बिना नंबर की यामाहा FZ मोटरसाइकिल का सीसीटीवी से पीछा किया।
विज्ञापन
चोरी की घटना और पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नाबालिगों के घरों की पहचान की। जांच में 6 नाबालिगों का घटना में शामिल होना पाया गया। पुलिस ने उन्हें अभिरक्षा में लिया। चोरी किया गया पूरा सामान भी बरामद कर लिया गया। इस घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है।
विज्ञापन
नाबालिगों की पहचान और सामान बरामदगी
थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने बताया कि 19 नवंबर की रात दलपत सागर रानी घाट के पास 8 ठेलों में चोरी हुई थी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इन नाबालिगों को पकड़ लिया। बस्तर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चोरों को जल्द ही पकड़ा जा सका। यह कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर की गई।