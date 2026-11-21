हरिद्वार में एक अधिकारी पर उनके ही चालक द्वारा गोली चलाने का मामला सामने आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में एसपी के तौर पर तैनात सीपी नौटियाल को उनके चालक ने गोली मार दी। गोली उनके माथे के पास से निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन

विज्ञापन