हरिद्वार: IB के एसपी पर ड्राइवर ने चलाई गोली, माथे के पास से निकली बुलेट, घटना के पीछे नाराजगी की बात आई सामने
हरिद्वार में तैनात इंटेलिजेंस ब्यूरो के एसपी पर उनके ही चालक ने गोली चला दी। घटना के पीछे चालक की नाराजगी की बात सामने आई है।
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हरिद्वार में एक अधिकारी पर उनके ही चालक द्वारा गोली चलाने का मामला सामने आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में एसपी के तौर पर तैनात सीपी नौटियाल को उनके चालक ने गोली मार दी। गोली उनके माथे के पास से निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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मिली जानकारी के अनुसार, घटना के पीछे एसपी और उनके चालक के बीच चल रही नाराजगी को वजह बताया जा रहा है। चालक किसी बात को लेकर एसपी से नाराज चल रहा था। इसी नाराजगी के चलते उसने उन पर गोली चला दी। गोली माथे के पास से गुजरने के कारण एसपी को गंभीर चोट आई और उन्हें घायल अवस्था में उपचार के लिए ले जाया गया। घटना के बाद पुलिस और संबंधित विभाग में हड़कंप मच गया।