फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Cash worth lakhs and gas cylinders stolen from a gas agency in Dilari

Moradabad News: डिलारी में गैस एजेंसी से लाखों की नकदी, सिलिंडर चोरी

Wed, 04 Nov 2026 01:41 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Wed, 04 Nov 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
Cash worth lakhs and gas cylinders stolen from a gas agency in Dilari
डिलारी। शनिवार रात को एक मिनी गैस एजेंसी और सौर पैनल की दुकान से बड़ी चोरी हुई। चोर 80 हजार रुपये नकद, 20 गैस सिलिंडर और 80 सौर पैनल ले गए। पुलिस ने घटना के 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
विज्ञापन

पीपली उमर पर के निवासी मौज्जम ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि वह गैस सिलिंडरों की डिलीवरी और बिक्री का काम करते हैं। शनिवार शाम को दुकान बंद कर वह परिवार सहित शादी समारोह में गए थे। रविवार सुबह करीब आठ बजे दुकान पर पहुंचने पर शटर के ताले टूटे और शटर उखड़े मिले। दुकान के अंदर से ग्राहकों के 20 खाली भारत गैस सिलिंडर, इन्वर्टर, एक एचपी लैपटॉप और 80 सौर पैनल चोरी हुए। इसके अलावा, 80 हजार रुपये नकद और लगभग 50 हजार रुपये का अन्य सामान भी गायब था। गैस ढुलाई में इस्तेमाल होने वाला छोटा हाथी वाहन भी चोरी हो गया। यह वाहन बाद में ईंट भट्ठे के पास खाली खड़ा मिला, जिसकी बैटरी गायब थी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी निरीक्षक विजेन्द्र सिंह ने बताया कि चोरी का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। इस घटना से क्षेत्र में भय व्याप्त है। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed