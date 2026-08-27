Moradabad News: भगतपुर में कैंटर पलटा, चालक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Thu, 27 Aug 2026 01:56 AM IST
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भगतपुर। दौलपुरी-भोजपुर मार्ग पर बुधवार की सुबह करीब पांच बजे कचनाल मोड़ पर कैंटर पलट गया। इस हादसे में कैंटर चालक नदीम (32) की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कैंटर में फंसे चालक के शव को बाहर निकाला। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाला नदीम मूल रूप से ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के फरीदनगर निवासी था और परिवार के साथ कटघर थाना क्षेत्र के करुला मोहल्ले में रहता था। उसकी तीन बेटियां हैं। बुधवार की सुबह नदीम कैंटर में ड्रम भरने के बाद काशीपुर से भोजपुर की ओर जा रहा था। भगतपुर क्षेत्र में दौलपुरी-भोजपुर मार्ग पर कचनाल मोड़ पर कैंटर अनियंत्रित होकर पलट गया था। राहगीरों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और चालक के शव को कैंटर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। संवाद
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