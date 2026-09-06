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Moradabad News: कुआखेड़ा में रास्ते पर जलभराव के विरोध में भाकियू ने किया प्रदर्शन

Sun, 06 Sep 2026 02:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sun, 06 Sep 2026 02:36 AM IST
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BKU staged a protest in Kuakheda against waterlogging on the road.
बिलारी। ब्लॉक के कुआखेड़ा गांव में आबादी के मुख्य रास्ते में बारिश के मौसम में लगातार जलभराव के विरोध में भाकियू तोमर गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शनिवार दोपहर भाकियू तोमर के बिलारी ब्लॉक अध्यक्ष फहीम अहमद के साथ अनेक संगठन कार्यकर्ता तहसील मुख्यालय पर पहुंचे और अपनी मांगों को सांकेतिक प्रदर्शन किया। बाद में बीडीओ बिलारी को संबोधित ज्ञापन एडीओ को दिया। ज्ञापन में कहा गया कि कुआखेड़ा के मुख्य सड़क मार्ग पर लगातार जलभराव रहने से ग्रामीणों को निकलने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरा रहने से मच्छर बेतहाशा बढ़ रहे हैं और आसपास की आबादी में संक्रामक रोग फैलने की आशंका है। ज्ञापन देने वालों में फहीम अहमद, मुशहिद हुसैन,नौसे अली, वीर सिंह, सीताराम, पवन कुमार,राहुल कुमार, वीरेंद्र सिंह, हेम सिंह, अमरपाल सिंह, जबर सिंह, मनवीर सिंह, बलवीर सिंह आदि मुख्य थे। एडीओ ने भाकियू कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही पंचायत सचिव को मौके पर भेजकर जांच कराकर समस्या का स्थायी समाधान कराया जाएगा।
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