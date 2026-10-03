Moradabad News: बिलारी के अनेक स्कूल कॉलेजों में मनाई गई गांधी और शास्त्री की जयंती

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क्षेत्र के श्री गोविंद महाविद्यालय तेवरखास में गांधी जयंती मनाने के दौरान गांधी और शास्त्री के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉ. सीडी शुक्ला, डॉ. फिरोज खान, डॉ. सूरज सिंह, डॉ. संजीव कुमार, हरवीर सिंह आदि मौजूद रहे। हरिमंगल महाविद्यालय बिलारी में गांधी जयंती मनाने के कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंधक सोनू यादव और प्राचार्य डॉ. राजेश रंजन मौजूद रहे। ग्रामोदय महाविद्यालय अमरपुरकाशी में आयोजित कार्यक्रम में महाविद्यालय के संस्थापक मुकुट सिंह, प्रबंधक बलराम शर्मा और प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।क्षेत्र के कृषि औद्योगिक इंटर कॉलेज अमरपुरकाशी में गांधी जयंती के मौके पर छात्रों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। यहां कॉलेज प्रधानाचार्य आशीष कुमार जादोन,विनोद यादव, रेनू सिंह, अजय सिंह, महेश कुमार, सुभाषिनी वर्मा, प्रियंका सिंह आदि मौजूद रहे। आरपीवीएम इंटर कॉलेज स्योंडारा में गांधी जयंती मनाए जाने के दौरान कॉलेज प्रधानाचार्य राजीव कुमार शर्मा, हरिशंकर शर्मा, सुदेश कुमार, संजीव कुमार, कोमलराम,महेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।भारत इंटरनेशनल स्कूल जटपुरा झाडू में गांधी जयंती मनाने के दौरान स्कूल प्रबंधक शुभम चौधरी, अध्यक्ष कुलवंत सिंह चाहल, प्रधानाचार्य सुहासिनी सिंह आदि मौजूद रहे। क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज नगलिया जट, एचएसए इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज, बीएचपी इंटर कॉलेज, आजाद पब्लिक इंटर कॉलेज,रामरतन इंटर कॉलेज, शंकर सहाय कन्या इंटर कॉलेज, एवरग्रीन कोहिनूर इंटर कॉलेज आदि में भी शिक्षक और छात्रों द्वारा गांधी और शास्त्री जयंती मनाई गई।