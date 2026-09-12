Moradabad News: पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने के लिए बैंक कर्मचारियों ने की हड़ताल

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वक्ताओं ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने को लेकर कई दौर की वार्ता के बावजूद सरकार की ओर से निर्णय नहीं लिया जा रहा है। यूएफबीयू और आईबीए के बीच पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था को लेकर सहमति बन चुकी है लेकिन केंद्र सरकार ने इसे ढाई वर्ष से लंबित रखा है। बार-बार मामला विचाराधीन होने का आश्वासन दिया जा रहा है।वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यालयों, आरबीआई, एलआईसी, सेबी और नाबार्ड में पांच दिवसीय कार्य व्यवस्था लागू है। ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र को इससे अलग रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने 2024 में घोषित पीएलआई योजना को एकतरफा और भेदभावपूर्ण बताते हुए इसमें द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से संशोधन की मांग की। इस मौके पर संयोजक सचिन चौधरी, अध्यक्ष दिनकर राव, सचिव नवनीत कुमार, संरक्षक एसपी सिंह, उपाध्यक्ष सुरभि शर्मा, संयुक्त सचिव आशू चौधरी और संरक्षक यस चौधरी समेत मयंक गुप्ता, पुष्पेंद्र सिंह, संदीप सिंह, महेश चौहान, नवीन सैनी, प्रेम सिंह, राहुल यादव, लवनीश भटनागर, महमूद हुसैन, रेखा रानी, धीरेंद्र पाल सिंह और रंजना सागर मौजूद रहे।00मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन होगा तेज-बैंक कर्मचारियों ने द्विपक्षीय समझौते के लंबित मुद्दों पर वार्ता शुरू करने की भी मांग की। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल की जाएगी। इसके बाद 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है।