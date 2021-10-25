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Moradabad News: महिला के पैर पर चढ़ाया ऑटो, रिपोर्ट दर्ज

Wed, 11 Nov 2026 12:14 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:14 AM IST
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Auto-rickshaw runs over woman's foot; case registered
मुरादाबाद। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मऊ में ऑटो चालक ने एक महिला के पैर पर ऑटो का पहिया चढ़ा दिया। महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मऊ लाइन पार निवासी भोपाल ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि पांच नवंबर की शाम करीब पौने चार बजे पड़ोसी मदनलाल ने उनके घर के सामने ऑटो खड़ा कर दिया। भोपाल की पत्नी ने इसका विरोध किया तो आरोपी मदनलाल ने भोपाल की पत्नी के पैर पर ऑटो का पहिया चढ़ा दिया। इससे महिला के पैर में फ्रैक्चर हो गया। सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। ब्यूरो
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