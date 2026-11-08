Moradabad News: चुनावी तैयारियों की गति से तेज हुई... भाजपाई गुटबाजी की रफ्तार

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इस साल होली के बाद 16 मार्च को भाजपा महानगर कमेटी की घोषणा की गई थी। इसके बाद महानगर के युवा, महिला, ओबीसी, अनुसूचित, किसान और अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन होना था। पहले नए क्षेत्रीय अध्यक्ष का नाम तय नहीं होने से मोर्चों का गठन रुक गया था। 25 जून को मुरादाबाद महानगर के प्रभारी रह चुके नवाब सिंह नागर को क्षेत्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इसके बाद मोर्चों के गठन की उम्मीद जगी।चार जुलाई को लखनऊ में हुई बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने जिला और महानगर अध्यक्षों को 10 जुलाई तक सभी मोर्चों के गठन के निर्देश दिए थे। इसके बाद मोर्चों के अध्यक्षों के लिए प्रदेश नेतृत्व ने तीन-तीन नाम मांगे थे। महानगर और जिला कमेटी की ओर से मोर्चों के अध्यक्षों के लिए नाम भेजे गए।होली के बाद दिवाली आ गई लेकिन अभी तक महानगर के छह में से तीन मोर्चों का गठन नहीं हो सका है। सिर्फ पिछड़ा वर्ग, एससी और महिला मोर्चे का ही गठन हो पाया है। किसान, युवा और अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्षों के नाम अभी तक घोषित नहीं हो सके, जबकि स्थानीय स्तर से तीनों पदों के लिए तीन-तीन नाम भेजे कई माह हो चुके हैं।इनकी घोषणा में देरी से उठ रहे सवालों का सीधा जवाब देने से संगठन के जिम्मेदार कतरा रहे हैं, जबकि इशारे बता रहे हैं कि भेजे गए नामों में शामिल चेहरे पार्टी के उन कद्दावर नेता के नजदीकी हैं, जिनकी पकड़ अब पहले जैसी नहीं है। परिस्थितियों के बदलाव के अनुसार पुरानी छाप के दायरे से न निकल पाने के कारण ये नेता मौजूदा नेतृत्व की मार्किंग में पिछड़ रहे हैं।बहरहाल स्थिति जो भी हो लेकिन चुनाव से पहले संगठन की हर इकाई की सक्रियता सुनिश्चित न होना कहीं न कहीं विपक्ष से जंग के मोर्चे पर चुनौती बनेगा। जाहिर है गुटबाजी की तेज रफ्तार चुनावी तैयारियों की गति में स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है।00महिला मोर्चा अध्यक्ष के नाम पर भी नहीं बनी थी सहमतिपिछले महीने भाजपा महानगर महिला, एससी और पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए। बताया जाता है कि तब महिला मोर्चा की अध्यक्ष के लिए भेजे गए तीन नामों पर भी सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद इन तीनों नामों को दरकिनार कर सुनीता सैनी को महानगर महिला मोर्चे का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। उस समय भी कार्यकर्ताओं और संभावित पदाधिकारियों पर बड़े नेताओं के गुटों की छाप चर्चा में आई थी।00महानगर कमेटी के दो उपाध्यक्षों की घोषणा भी बाकीभाजपा महानगर की कमेटी में उपाध्यक्ष के दो पद भी खाली चल रहे हैं। इसके पीछे भी वरिष्ठ नेताओं की पसंद-नापसंद, किस पर किस नेता की छाप से जैसे बिंदुओं की बहस को मुख्य कारण माना जा रहा है।00दिवाली के बाद बाकी तीनों मोर्चों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो जाएगी। उम्मीद है कि इस बीच ही महानगर के दो उपाध्यक्षों के नाम भी तय हो जाएंगे। जिले से तीन-तीन नाम भेजे जा चुके हैं। - गिरीश भंडूला, भाजपा महानगर अध्यक्ष