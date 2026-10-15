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Moradabad News: रामलीला में अव्यवस्था का आरोप, यूट्यूबरों की एंट्री पर रोक

Thu, 15 Oct 2026 03:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:05 AM IST
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Allegations of mismanagement at Ramlila; YouTubers banned from entry
मुरादाबाद। लाइनपार स्थित रामलीला मैदान में चल रही रामलीला में अब यूट्यूबरों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बुधवार को रामलीला मैदान में पहुंचे यूट्यूबरों को पुलिस प्रशासन बुलाकर बाहर कराया गया। आयोजकों का कहना है कि यूट्यूबरों की बढ़ती संख्या के कारण रामलीला की व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए समिति ने मैदान में यूट्यूबरों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
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श्री रामलीला मैनेजिंग कमेटी (रजिस्टर्ड), मुरादाबाद के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि कई दिनों से करीब 10 से 12 यूट्यूबर आ रहे हैं। सभी रामलीला की वीडियो बनाने में जुटे रहते हैं। इससे आयोजन की व्यवस्थाएं संभालने में परेशानी हो रही है। सुरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को भी यूट्यूबर मैदान में पहुंचे तो पुलिस प्रशासन को बुलाकर उन्हें बाहर कराया गया। समिति ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी यूट्यूबर को रामलीला मैदान में प्रवेश कर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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उन्होंने कहा कि रामलीला धार्मिक आयोजन है। इसमें व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, ताकि दर्शक बिना किसी परेशानी के मंचन देख सकें।
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