Moradabad News: सऊदी अरब से भेजे गए नौ लाख रुपये हड़पने के आरोप

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शरीफनगर निवासी आरिफा ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसकी शादी 25 फरवरी 2025 को शरीफ नगर निवासी मोहम्मद दानिश के साथ हुई है। उसके पति शादी से पहले और वर्तमान में भी अपने बड़े भाई मुजीबउद्दीन और भाभी आयशा खातून के साथ रहते हैं। आरिफा का कहना है कि उसके पति सऊदी अरब में काम करते हैं। उन्होंने सऊदी अरब से वेस्टर्न यूनियन बैंक सऊदी के माध्यम से अपनी भाभी आयशा खातून को 12 अप्रैल 2023 से 14 फरवरी 2024 तक 718538 रुपये भेजे। जिन्हें उनके पति ने अपनी शादी में खर्च करने के लिए कहा था।आरिफा के अनुसार लेकिन उनके भाभी भाई उनकी शादी पर भेजे रुपये खर्च नहीं किए। इसके बाद उनके पति दानिश ने तीन फरवरी 2025 से 15 मई तक 189291 फिर अपनी भाभी आयशा खातून को भेजे। आरिफा का कहना है कि उसके पति कुछ दिन पहले घर पर आए थे। उसे उन्होंने भाभी से पैसे लेने को कहा था। उसकी भाभी पैसे नहीं दे रही है। मांगने पर टालमटोल करती है। आरिफा का कहना है कि उसने इसकी शिकायत पुलिस से की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आयशा खातून और उसके पति मुजीबउद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि दर्ज रिपोर्ट की विवेचना की जाएगी।