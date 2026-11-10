Moradabad News: अधिवक्ताओं का जोर... शीघ्र पूरी हो न्यायालय भवन की प्रक्रिया

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00भूमि पर कब्जे के विवाद में दो गुटों में तनातनी, सूचना पर दौड़ी पुलिस- दोनों पक्षों से विवादित भूमि खाली कराई, निरोधात्मक कार्रवाई की तैयारीसंवाद न्यूज एजेंसीठाकुरद्वारा। गांव वोवदवाला में भूमि पर कब्जे के प्रयास को लेकर सोमवार को दो पक्षों में तनातनी से माहौल गर्मा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि विवादित भूमि को दोनों गुटों से खाली करवाकर आरोपियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।कोतवाल सुनील शर्मा ने बताया कि भूमि का यह विवाद दिनेश कुमार और संजीव कुमार के पक्षों के बीच है। दिनेश पक्ष का कहना है कि उनका वहां पर कोल्हू चलता था लेकिन दूसरा इस बात को गलत बताकर जमीन अपनी कह रहा है। इस भूमि पर एक गुट ने दिवाली पर दीपक जला दिए थे, जिसकी प्रतिक्रिया में दूसरे गुट ने सोमवार को वहां ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर दी।कोतवाल ने कहा कि दोनों गुटों में तनातनी देखते हुए उनके खिलाफ शांति भंग की आशंका में निरोधात्मक करवाई की जा रही है। फिलहाल मौके से दोनों गुटों का कब्जा हटवा दिया है। दोनों गुट एक ही परिवार के और विवादित भूमि ग्राम समाज की बताई जा रही है। इस बात की जांच स पुष्टि कराने के लिए एसडीएम कार्यालय पत्र भेजेंगे।00फोटो 13, 14 फाइल फोटो सहितठाकुरद्वारा के कपड़ा व्यापारी के बेटे का शव जसपुर की नहर में मिला- शनिवार को घर निकलने के बाद से गायब थासंवाद न्यूज एजेंसीठाकुरद्वारा। नगर के कपड़ा व्यापारी शराफत बजाज के बेटे सलीम (40) का शव सोमवार को ऊधमसिंह नगर के जसपुर की नहर में पड़ा मिला। वह शनिवार को घर से निकलने के बाद से गायब था।ठाकुरद्वारा में मछली बाजार निवासी शराफत की ठाकुरद्वारा में कुरेशियान मस्जिद के पास कपड़े की दुकान है। उन्होंने बताया कि बेटा सलीम पहले कपड़े का काम करता था। फिर जूते चप्पल बेचने लगा। आजकल वह एक राजमिस्त्री के साथ मजदूरी करता था। शनिवार को दोपहर के खाने के बाद वह बिना कुछ बताए घर से निकला तो लौटा नहीं। तलाश के दौरान भी उसका कोई पता नहीं चला।व्यापारी ने बताया कि सोमवार को पुलिस के माध्यम से उन्हें बेटे का शव जसपुर में नहर में पड़ा होने की सूचना मिली। सलीम की जेब से मिले कागज पर एक मोबाइल नंबर लिखा था, जो जसपुर निवासी का व्यक्ति का है। जसपुर के सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि पानी में पड़ा होने से शव फूल गया था। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है। घटना की जांच की जा रही है।नहीं थम रहे पत्नी-बच्चों के आंसूसलीम की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सलीम तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी मौत से पत्नी फहरीन और उसके दो छोटे बच्चों का बुरा हाल है।00जगमग में घिरे रहे घर-बाजार, पूजन-पटाखेबाजी के बीच मनाया त्योहार- दिवाली मनाने के साथ गोवर्धन और भाई दूज की तैयारी तेजफोटो 1,2,3,4,5,6संवाद न्यूज एजेंसीठाकुरद्वारा। दीपकों की कतार, रंग-बिरंगे बल्बों की लड़ियों से सजे घर और बाजार के बीच रविवार की रात दिवाली की खुशियों से सराबोर नजर आई। नगर से लेकर गांवों तक घर-घर लक्ष्मी-गणेश पूजन किया गया। इसके बाद आतिशबाजी का धूम-धड़ाका छाया रहा।दिवाली की रात घरों में पारंपरिक पूजन के बाद तमाम लोग त्योहारी रंगत देखने के लिए सड़कों पर निकले। बाजार की सजावट का आनंद लिया तो कई लोगों ने मंदिरों में जाकर भी पूजा की। परिचितों के बीच एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की बधाई दी। धनतेरस के पहले से बाजारों में शुरू हुआ जरूरी खरीदारी का दौर दिवाली की रात भी जारी रहा। इस दौरान साज-सज्जा, लाइटिंग, पूजन के सामान से लेकर बर्तन आदि की खरीदारी हुई। बाद के तीन दिनों में पटाखा विक्रेताओं के यहां भीड़ लगी रही। नगर समेत तहसील क्षेत्र के गांव-कस्बों में पटाखे बेचने के लिए 66 लाइसेंस जारी हुए थे। विक्रेताओं ने पूरे क्षेत्र में एक करोड़ का पटाखा कारोबार होने का अनुमान जताया है।सोमवार से घरों और बाजार में गोवर्धन और भाई दूज की तैयारी में तेजी देखने को मिली। भाई दूज मनाने के साथ कई दिन की इस त्योहारी श्रृंखला पर विराम लग जाएगा।0000000000