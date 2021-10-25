Moradabad News: मोबाइल चोरी में आरोपी गिरफ्तार

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सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि मझोला के कांशीराम नगर गेट निवासी अंशु सिंह ने 30 अक्तूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि 28 अक्तूबर की रात दुकान से आईफोन और नकदी चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जिसमें कांशीराम नगर निवासी प्रशांत का नाम सामने आया। मंगलवार को पुलिस ने प्रशांत को गिरफ्तार कर उससे आईफोन बरामद कर लिया है। ब्यूरो