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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   A villager in Sehla village went on a hunger strike; the administration had a drain dug to clear the water.

Moradabad News: सेहल गांव में भूख हड़ताल पर बैठा ग्रामीण, प्रशासन ने नाला खुदवाकर पानी निकलवाया

Sat, 12 Sep 2026 02:11 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:11 AM IST
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A villager in Sehla village went on a hunger strike; the administration had a drain dug to clear the water.
सिरसवां दोराहा। भोजपुर थाना क्षेत्र ग्राम सेहल में मंदिर के पास गांव का गंदा पानी काफी समय से जमा रहता है। गंदे पानी की निकासी न होने पर ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को लेकर गांव के अशोक कुमार ने जिला अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, तहसीलदार सदर, खंड विकास अधिकारी भगतपुर टांडा आदि अधिकारियों से लिखित शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। शुक्रवार को अशोक कुमार ने उच्च अधिकारियों को सूचना देकर गांव के मंदिर के पास 11 बजे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया। भूख हड़ताल की सूचना पर नायब तहसीलदार सदर सूरज प्रताप सिंह, खंड विकास अधिकारी भगतपुर टांडा संजय शर्मा, राजस्व निरीक्षक, हल्का लेखपाल हरिशंकर, ग्राम पंचायत अधिकारी तरन्नुम आरा, भोजपुर पुलिस आदि मौके पर पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठे अशोक कुमार से बात की। राजस्व विभाग की टीम ने जांच कर जेसीबी से लगभग 35 मीटर नाला खुदवा कर पानी निकासी कराई। इसके बाद बीडीओ ने धरने पर बैठे अशोक कुमार को पानी-पानी पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई। पानी निकासी होने पर ग्रामीण काफी खुश दिखाई दिए। संवाद
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