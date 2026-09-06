Moradabad News: मझोला में स्कूल से सिर्फ 20 मीटर दूर अब भी चल रही है शराब की दुकान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

लोगों के मुताबिक, दुकान को 15 दिन में दूसरी जगह स्थानांतरित करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अभी तक दुकान वहीं संचालित है। इससे आसपास के लोग और स्कूली बच्चे परेशानी हैं।स्थानीय निवासी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दो अगस्त को स्कूल के सामने संचालित शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर लोगों ने धरना दिया था। मौके पर पहुंचे आबकारी विभाग के अधिकारियों ने 15 दिन के भीतर दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया था।प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि तय समय में दुकान नहीं हटाई गई तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर 18 अगस्त को छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों ने दोबारा धरना-प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस और आबकारी विभाग के निरीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि इसी दौरान जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया भी धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्रकरण की जांच कर दुकान को शीघ्र हटाने की कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह ने भी 15 दिन के भीतर दुकान स्थानांतरित करने का भरोसा दिया था।लोगों का कहना है कि इसके बावजूद अभी तक दुकान नहीं हटाई गई है। स्कूल के बेहद नजदीक शराब की दुकान संचालित होने से स्कूली बच्चों और आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द दुकान स्थानांतरित कराने की मांग की है। ब्यूरो