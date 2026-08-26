Moradabad News: कांठ में बनाए जाएंगे 150 आपदा मित्र

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मंगलवार को तहसील सभागार में हुई बैठक में तहसीलदार राजकुमार सिंह ने कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि आपदा मित्र में एनसीसी कैडेट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के 18 वर्ष से ऊपर के स्वयंसेवकों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में 150 आपदा मित्र बनाने का लक्ष्य है। इन आपदा मित्रों को जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षण और राहत सामग्री का वितरण भी होगा। ताकि आपदा के समय यह मौजूद संसाधनों के लिए लोगों की मदद कर उन्हें सुरक्षित निकाल सकें।उन्होंने कॉलेज के प्रधानाचार्यों से एनसीसी कैडेट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के ऐसे स्वयंसेवकों की सूची मांगी है, जिनके पास प्रमाण पत्र हैं। इस अवसर पर एसडीएम स्निग्धा चतुर्वेदी, डीएसएम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. कुमार देव अवस्थी, महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मदन सिंह, राजकीय हाईस्कूल कुचावली के प्रधानाचार्य शाने आजम आदि रहे।