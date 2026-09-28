Mirzapur News: पीडीए व्यापारी सम्मेलन में सरकार पर निशाना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मिर्जापुर। स्टेशन रोड स्थित लॉन में रविवार को मिर्जापुर मंडल का पीडीए व्यापारी सम्मेलन हुआ। इसमें मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल समेत सपा नेताओं ने भाजपा सरकार की व्यापारी नीतियों पर निशाना साधा और सपा शासन में व्यापारियों के हित में किए गए कार्यों को गिनाया।सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश के 18 मंडलों में हो रहे व्यापारी सम्मेलनों की कड़ी में यह कार्यक्रम हुआ। शुभारंभ महाराज अग्रसेन, भामाशाह, सहस्रबाहु, डॉ. भीमराव आंबेडकर, डॉ. राममनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर हुआ।समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने भाजपा सरकार पर व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। कहा कि जीएसटी और यूपीआई के नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने इन्वेस्टर समिट और ओडीओपी के लिए भी सरकार पर निशाना साधा। सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि सपा सरकार में चुंगी प्रथा समाप्त करने, आवश्यक वस्तु अधिनियम को शिथिल करने और व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने जैसे फैसले लिए गए थे।कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने आरोप लगाया कि सरकार के आंकड़े जमीनी हालात से अलग हैं। उद्यमियों को बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने ओडीओपी और मिर्जापुर-भदोही के कालीन उद्योग को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कहा कि व्यापारियों के सहयोग से 2027 में सपा सरकार बनने पर व्यापारिक हित में फैसले किए जाएंगे।अध्यक्षता समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष गणेश केसरी ने की। संचालन प्रदेश सचिव चंदन यादव ने किया। सम्मेलन में पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया, सुरेंद्र सिंह पटेल, मुन्नी यादव, परवेज खान, आशीष यादव, संतोष गोयल, रोहित शुक्ला, रोहित त्रिपाठी, भदोही व्यापार सभा जिलाध्यक्ष दिनेश अग्रहरि, सोनभद्र व्यापार सभा जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र साहू व अन्य व्यापारी और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।