Mirzapur News: फुटबॉल में विंध्याचल मंडल ने चित्रकूट, सहारनपुर को हराया
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:47 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:47 AM IST
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बालिका अंडर-19 टीम का गोरखपुर के साथ मुकाबला 1-1 से ड्रा रहा।
अदलहाट। बलिया जिले के वीर लोरिक स्टेडियम में चल रही 70वीं प्रदेशीय विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन विंध्याचल मंडल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-19 बालक टीम ने चित्रकूट मंडल को 3-0 से हराया, जबकि अंडर-17 बालक टीम ने सहारनपुर को 5-0 से करारी शिकस्त दी। हालांकि बालिका अंडर-19 टीम का गोरखपुर के साथ मुकाबला 1-1 से ड्रा रहा।
अंडर-17 के मुकाबले में बृजेश यादव और अमन पटेल ने दो-दो गोल किए, जबकि उज्ज्वल कुमार भारतीय ने एक गोल दागा। खिलाड़ियों के पावर, कर्व और चिप शॉट्स ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। बालिका अंडर-19 टीम ने इससे पहले बस्ती मंडल को 3-0 से हराया था। टीम मैनेजर और कोचों ने खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखने के लिए ध्यान का अभ्यास भी कराया।मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजवन सिंह ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई।
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अदलहाट। बलिया जिले के वीर लोरिक स्टेडियम में चल रही 70वीं प्रदेशीय विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन विंध्याचल मंडल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-19 बालक टीम ने चित्रकूट मंडल को 3-0 से हराया, जबकि अंडर-17 बालक टीम ने सहारनपुर को 5-0 से करारी शिकस्त दी। हालांकि बालिका अंडर-19 टीम का गोरखपुर के साथ मुकाबला 1-1 से ड्रा रहा।
अंडर-17 के मुकाबले में बृजेश यादव और अमन पटेल ने दो-दो गोल किए, जबकि उज्ज्वल कुमार भारतीय ने एक गोल दागा। खिलाड़ियों के पावर, कर्व और चिप शॉट्स ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। बालिका अंडर-19 टीम ने इससे पहले बस्ती मंडल को 3-0 से हराया था। टीम मैनेजर और कोचों ने खिलाड़ियों का मनोबल बनाए रखने के लिए ध्यान का अभ्यास भी कराया।मंडलीय क्रीड़ा सचिव राजवन सिंह ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई।
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