Mirzapur News: बसंत विद्यालय में हंगामा, शिक्षकों को रोकने का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीमिर्जापुर। नगर के मुसफ्फरगंज स्थित बसंत विद्यालय इंटर कॉलेज में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता विद्यालय में घुस गए और विद्यार्थियों को सदस्य बनाना शुरू कर दिया। इस पर प्रधानाचार्य डीपी सिंह ने आपत्ति की तो कार्यकर्ता मुख्यद्वार बंद कर धरने पर बैठ गए। शिक्षकों को परिसर में ही रोक लिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। देर शाम तक बातचीत चलती रही। पूरे दिन शिक्षक बाहर नहीं निकल पाए ।प्रधानाचार्य डीपी सिंह का आरोप है कि सुबह कक्षाएं चल रही थीं। उसी समय एबीवीपी के कुछ अराजक तत्व परिसर में दाखिल हुए और सीधे कक्षाओं तक चले गए। वहां छात्र-छात्राओं को सदस्य बनाना शुरू कर दिया। इस पर जब आपत्ति की तो वे अभद्रता करने लगे। उन्होंने पुलिस और विभाग के उच्चाधिकारियों को सूचना दी। साथ ही जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद से छात्र संगठन के लोग मुख्यद्वार पर ताला लगाकर बैठ गए और शिक्षकों को बाहर नहीं निकलने दिया। देर शाम तक ताला नहीं खुला और शिक्षक वहीं बंधक बने रहे।क्या बोले एबीवीपी के तहसील संयोजकवहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तहसील संयोजक उदय कुमार का आरोप है कि शिक्षकों ने उनसे दुर्व्यवहार किया। वे विद्यालय गए जरूर थे, लेकिन जब प्रधानाचार्य ने डेढ़ घंटे बाद आने को कहा तो वे सभी बाहर चले गए। इसके बाद कुछ लड़के गेट पीटने लगे। इस पर कुछ शिक्षक बाहर आए और गुस्सा होने लगे कि गेट क्यों पीट रहे हो। मैं अपने कार्यकर्ताओं के होने से इन्कार किया तो शिक्षक आक्रोशित हो गए। हम लोगों को गेट के अंदर कर ताला बंद कर दिया। इसके बाद उनके साथी आए तो मामला आगे बढ़ा। उदय कुमार ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षक लिखित माफी नहीं मांगेंगे तो वे कलेक्ट्रेट जाएंगे। मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।इनसेटपरीक्षा के बहिष्कार की चेतावनी, शिक्षक संगठन बोले- करेंगे आंदोलनइस प्रकरण पर शिक्षक संगठन लामबंद हो गए हैं। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट के मंडलीय अध्यक्ष रमेश कुमार द्विवेदी ने डीएलएड परीक्षा के बहिष्कार की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वे आंदोलन करेंगे। इसी प्रकार शर्मा गुट के जिला मंत्री डॉ. रमाशंकर शुक्ल ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा कि इस प्रकार के कार्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।वर्जनदोनों पक्षों से बात चीत कर विवाद को सुलझा लिया गया है। अब किसी तरह का विवाद नहीं रह गया है।दीक्षा पांडेय, तहसीलदारदोनों पक्षों से अलग-अलग बात-चीत करके मामले को सुलझा लिया गया।राजकुमार दीक्षित, डीआईओएस, मिर्जापुर