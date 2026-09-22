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Mirzapur News: बसंत विद्यालय में हंगामा, शिक्षकों को रोकने का आरोप

Tue, 22 Sep 2026 01:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:45 AM IST
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Uproar at Basant Vidyalaya; allegation of stopping teachers.
बसंत विद्यालय इंटर कॉलेज में एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन करते हुए, संवाद
विवाद बढ़ा तो पहुंचे अधिकारी, कार्यकर्ताओं ने शिक्षिकों से लिखित में माफी की मांग की
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। नगर के मुसफ्फरगंज स्थित बसंत विद्यालय इंटर कॉलेज में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता विद्यालय में घुस गए और विद्यार्थियों को सदस्य बनाना शुरू कर दिया। इस पर प्रधानाचार्य डीपी सिंह ने आपत्ति की तो कार्यकर्ता मुख्यद्वार बंद कर धरने पर बैठ गए। शिक्षकों को परिसर में ही रोक लिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। देर शाम तक बातचीत चलती रही। पूरे दिन शिक्षक बाहर नहीं निकल पाए ।
प्रधानाचार्य डीपी सिंह का आरोप है कि सुबह कक्षाएं चल रही थीं। उसी समय एबीवीपी के कुछ अराजक तत्व परिसर में दाखिल हुए और सीधे कक्षाओं तक चले गए। वहां छात्र-छात्राओं को सदस्य बनाना शुरू कर दिया। इस पर जब आपत्ति की तो वे अभद्रता करने लगे। उन्होंने पुलिस और विभाग के उच्चाधिकारियों को सूचना दी। साथ ही जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद से छात्र संगठन के लोग मुख्यद्वार पर ताला लगाकर बैठ गए और शिक्षकों को बाहर नहीं निकलने दिया। देर शाम तक ताला नहीं खुला और शिक्षक वहीं बंधक बने रहे।
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क्या बोले एबीवीपी के तहसील संयोजक
वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तहसील संयोजक उदय कुमार का आरोप है कि शिक्षकों ने उनसे दुर्व्यवहार किया। वे विद्यालय गए जरूर थे, लेकिन जब प्रधानाचार्य ने डेढ़ घंटे बाद आने को कहा तो वे सभी बाहर चले गए। इसके बाद कुछ लड़के गेट पीटने लगे। इस पर कुछ शिक्षक बाहर आए और गुस्सा होने लगे कि गेट क्यों पीट रहे हो। मैं अपने कार्यकर्ताओं के होने से इन्कार किया तो शिक्षक आक्रोशित हो गए। हम लोगों को गेट के अंदर कर ताला बंद कर दिया। इसके बाद उनके साथी आए तो मामला आगे बढ़ा। उदय कुमार ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षक लिखित माफी नहीं मांगेंगे तो वे कलेक्ट्रेट जाएंगे। मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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इनसेट
परीक्षा के बहिष्कार की चेतावनी, शिक्षक संगठन बोले- करेंगे आंदोलन
इस प्रकरण पर शिक्षक संगठन लामबंद हो गए हैं। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट के मंडलीय अध्यक्ष रमेश कुमार द्विवेदी ने डीएलएड परीक्षा के बहिष्कार की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वे आंदोलन करेंगे। इसी प्रकार शर्मा गुट के जिला मंत्री डॉ. रमाशंकर शुक्ल ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा कि इस प्रकार के कार्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वर्जन
दोनों पक्षों से बात चीत कर विवाद को सुलझा लिया गया है। अब किसी तरह का विवाद नहीं रह गया है।
दीक्षा पांडेय, तहसीलदार
दोनों पक्षों से अलग-अलग बात-चीत करके मामले को सुलझा लिया गया।
राजकुमार दीक्षित, डीआईओएस, मिर्जापुर
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